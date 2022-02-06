Пік Етці: оглядовий майданчик на льодовику з видом на Альпи

21:54 17 вересень Київ, Україна

В Італії відкрили оглядовий майданчик Пік Етці, який знаходиться на висоті 3 251 метр, назву споруда отримала завдяки мумії.



Заклякла мумія людини епохи халколита, вік якої 5300 років, була знайдена у 1991 році туристами біля льодовика Валь-Сеналес/Шнальсталь. Мумія, яку назвали Етці, відома також як Сімілаунська людина і Тірольська крижана людина.





Про це повідомляє Lonely Planet.

Знайти оглядовий майданчик нескладно. Туристам, щоб побачити мальовничі околиці Ецтальських Альп, потрібно піднятися на вершину гори Граванд в Південному Тіролі. Конструкція розташована за 10 хвилин ходьби від готелю Grawand, одного з небагатьох в Європі, розташованих на висоті більше як 3000 метрів над рівнем моря.



Площа сталевої конструкції становить 80 квадратних метрів. Майданчик побудований так, ніби він ширяє над гребенем льодовика, зливаючись з навколишнім ландшафтом.



Якщо встати на спеціальну платформу, встановлену на кількох опорах, туристам відкривається дивовижний гірський пейзаж. Оглядовий майданчик оточений вертикальними металевими панелями, щоб уникнути падінь з висоти й спокійно поспостерігати картину, що відкривається погляду.