12:42 13 червня Київ, Україна

Щорічний Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ) путіна раніше був магнітом для впливових політиків та інвесторів з усього світу, проте після вторгнення в Україну, цей форум став символом ізоляції росії, що поглиблюється.

Організатори форуму докладали всіх зусиль, щоб залучити великих політичних діячів, але навіть лідери пострадянських сусідів росії вирішили в ньому не брати участь, пише Bloomberg.





У світлі відсутності європейських та американських бізнес-лідерів, 26-й Міжнародний економічний форум у Петербурзі переважно збирає чиновників нижчого рівня з країн, які значною мірою зберігають нейтралітет щодо війни, включаючи країни Близького Сходу, Латинської Америки та Азії. Чотирьохденний захід, що починається 14 червня, демонструє, як росія змушена перебудовувати свої економічні відносини в умовах безперервного тиску від США та їхніх союзників, які запровадили безпрецедентні санкції.



Як завжди, прессекретар дмитро пєсков повідомив журналістам, що путін виступить на пленарному засіданні форуму.



Там, де раніше високопоставленими гостями були Еммануель Макрон, президент Франції, а згодом Ангела Меркель, канцлерка Німеччини, найвищим європейським гостем цього року став Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини. Передбачається, що він виступить на панелі глобальної енергетики разом із міністром нафти Венесуели Педро Теллечеа.



Луїс Інасіу Лула да Сілва, президент Бразилії, відмовився від запрошення на форум. Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану, також не буде присутнім. Токаєв викликав сенсацію на торішньому заході, коли, перебуваючи поряд із путіним на пленарній сцені, публічно висловив свою незгоду із вторгненням росії.



Мілорад Додік, президент Республіки Сербської, який минулого місяця зустрічався з путіним у кремлі, не планує бути присутнім.



Мануель Марреро Крус, прем'єр-міністр Куби, візьме участь у нараді, присвяченій зв'язкам росії та Латинської Америки. Чжан Ханьхуей, посол Китаю в москві та лідер Союзу китайських підприємців у росії будуть гостями на панелі, присвяченій двостороннім торговим відносинам. До секції з російсько-індійських відносин увійшли всього два представники індійського бізнесу з 12 перерахованих спікерів.



Згідно з програмою, найбільша кількість учасників з-за кордону очікується з Близького Сходу. Групу офіційних осіб ОАЕ, включаючи міністра економіки Об'єднаних Арабських Еміратів Абдуллу бін Тук Аль Маррі, очолить делегація, яка бере участь у засіданні, присвяченому торговим відносинам із росією.



Незважаючи на міжнародні санкції, у заході візьмуть участь російські олігархи, включаючи Олега Дерипаску, Олексія Мордашова з компанії «Северсталь», Леоніда Міхельсона, голову «Новатека», Володимира Євтушенкова із «Системи» та найбагатшу людину росії Володимира Потаніна. Відеозв'язком до сесії, присвяченої освіті, приєднається мільярдер Вадим Мошкович, акціонер RosAgro Plc та засновник школи «Лєтове» у москві.



У минулі роки розкішні вечірки за участю світових артистів, таких як Стінг та Роббі Вільямс, були характерною рисою ПМЕФ, коли магнати та держкомпанії змагалися за право проведення найбільш видовищних заходів. Незважаючи на війну з Україною, що триває вже 16 місяців, цього разу заплановано кілька вечірок.



На форумі переважають російські офіційні особи та експерти, хоча згідно з програмою присутні і представники таких країн, як Шрі-Ланка, Лаос, В'єтнам, Туреччина та Таїланд.



Представники Асоціації європейського бізнесу та Американської торгової палати в росії також планують бути присутніми на форумі, незважаючи на напружені відносини між кремлем та їхніми урядами. Організатори вирішили заборонити журналістам із «недружніх» країн участь у заході.



На сайті ПМЕФ організатори також нагадали іноземним відвідувачам про необхідність мати із собою долари чи євро, оскільки санкції перешкоджають використанню банківських карток у росії.