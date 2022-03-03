Петербург: чоловік з плакатом "З днем ​​народження, пане президенте" підпалив себе

19:47 08 жовтень Київ, Україна

У центрі Санкт-Петербурга чоловік вчинив акт самоспалення, на шиї у нього висів плакат з привітанням Путіну.

На кадрах видно, як чоловік з палаючою спиною з'являється в полі зору камер. Він б'є себе руками по потилиці і попереку - судячи з усього, намагається загасити полум'я. На шиї у чоловіка висів плакат, на якому, за словами очевидців, було написано "З днем народження, пане президенте", частина плаката знищена вогнем.

При цьому перехожі спокійно проходили повз нього. Одні озиралися, а інші зупинилися і почали знімати те, що відбувається, на телефони.



Чоловіка загасили молоді люди, які накинули йому на спину куртку. Його госпіталізували в опіковий центр НДІ імені Джанелідзе, лікарі оцінюють стан потерпілого як важкий. Вони діагностували у нього опіки близько 50% тіла.



За даними видання, спробу самоспалення влаштував 71-річний підприємець. Він майже 20 років є керівником фірми, яка займається орендою і управлінням нежитловою нерухомістю. Офіс компанії розташований на Ліговському проспекті, за кілометр від місця події.



Це друге самоспалення в Росії за тиждень. 2 жовтня головна редакторка російського видання підпалила себе біля будівлі МВС в Нижньому Новгороді, в результаті отриманих опіків жінка померла.