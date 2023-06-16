Пєсков заявив, що росія втрутиться, якщо в білорусі почнеться повстання

20:05 24 травня Київ, Україна

Ексзаступник міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що Польща готується до збройного перевороту в білорусі та участі в його підтримці військовим шляхом. Спікер президента росії дмитро пєсков заявив, що росія втрутиться, якщо в білорусі почнеться переворот.

У росії, за словами пєскова, є "зобов'язання щодо забезпечення безпеки білорусі".

"Ця сусідня держава є нашим партнером, союзником і братньою нам державою. Звичайно, росія має зобов'язання щодо забезпечення безпеки білорусі, що ми й робитимемо перед лицем такої очевидної загрози", — заявив пєсков, коментуючи заяву генерала Вальдемара Скшипчака, який не виключив збройне повстання в білорусі.

Пєсков заявив, що сьогодні Польща — це недружня для росії країна, чиє керівництво "перебуває в істериках русофобії" і начебто планує втручатися в ситуацію в білорусі.

"І ми бачимо, що ця ворожа нам держава фактично відкрито говорить про свій намір втручатися безпосередньо, зокрема, силовими методами у внутрішні справи сусідньої держави", — заявив представник кремля.

Раніше Скшипчак в інтерв'ю заявив, що якщо український контрнаступ буде успішним, то озброєні білоруси, які є частиною військового потенціалу української армії, не складуть зброї.

"Вони поїдуть до білорусі. Я сподіваюся, що це викличе повстання в білорусі, це те, чого боїться лукашенко. Давайте готуватися до повстання у білорусі, бо це буде. Річ в тому, що ми не маємо проспати цей момент", - сказав Скшипчак.

За словами генерала, "якщо це повстання відбудеться, то обов'язково буде втеча білорусів до Польщі, і до цього потрібно бути готовим".



Він також зазначив, що поляки мають причини допомагати військовим, які повстануть проти лукашенка, так само як вони зараз допомагають українцям.