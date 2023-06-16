Пєсков заявив, що росія втрутиться, якщо в білорусі почнеться повстання

Ексзаступник міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що Польща готується до збройного перевороту в білорусі та участі в його підтримці військовим шляхом. Спікер президента росії дмитро пєсков заявив, що росія втрутиться, якщо в білорусі почнеться переворот.
У росії, за словами пєскова, є "зобов'язання щодо забезпечення безпеки білорусі".
Пєсков заявив, що сьогодні Польща — це недружня для росії країна, чиє керівництво "перебуває в істериках русофобії" і начебто планує втручатися в ситуацію в білорусі.
Раніше Скшипчак в інтерв'ю заявив, що якщо український контрнаступ буде успішним, то озброєні білоруси, які є частиною військового потенціалу української армії, не складуть зброї.
За словами генерала, "якщо це повстання відбудеться, то обов'язково буде втеча білорусів до Польщі, і до цього потрібно бути готовим".
Він також зазначив, що поляки мають причини допомагати військовим, які повстануть проти лукашенка, так само як вони зараз допомагають українцям.
Він також зазначив, що поляки мають причини допомагати військовим, які повстануть проти лукашенка, так само як вони зараз допомагають українцям.
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