Пєсков розповів про самопочуття Путіна після вакцинації

12:47 24 березень Київ, Україна

Дмитро Пєсков розповів про хороше самопочуття Володимира Путіна після вакцинації. Однак, яку вакцину ввели президенту, так і не сказав.

Про це він повідомив в середу, 24 березня.



Він стверджує, що не знає, якою вакциною прищепили главу держави.

"Ми ще вчора сказали, що всі три російські вакцини абсолютно надійні, абсолютно ефективні і абсолютно безпечні, тому ніякої різниці, якою саме вакциною прищепився президент, немає. А яку саме вакцину вибрав президент, це знає він і його лікар, який робив йому це щеплення", - сказав Пєсков.

За його словами, другу дозу вакцини Путін отримає "тижні через три".



Раніше Пєсков пояснив непублічну вакцинацію Путіна тим, що йому "не подобається" це робити на камери.