Пєсков розповів про самопочуття Путіна після вакцинації

Дмитро Пєсков розповів про хороше самопочуття Володимира Путіна після вакцинації. Однак, яку вакцину ввели президенту, так і не сказав.
Про це він повідомив в середу, 24 березня.
Він стверджує, що не знає, якою вакциною прищепили главу держави.
За його словами, другу дозу вакцини Путін отримає "тижні через три".
Раніше Пєсков пояснив непублічну вакцинацію Путіна тим, що йому "не подобається" це робити на камери.
Раніше Пєсков пояснив непублічну вакцинацію Путіна тим, що йому "не подобається" це робити на камери.
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