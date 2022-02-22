Пєсков розповів, що чекає від зустрічі Байден-Путін

Очікування Москви від прийдешньої 15-16 червня зустрічі російського і американського президентів цілком реалістичні, повного перезавантаження відносин ніхто не чекає.

Про це повідомляє Дмитро Пєсков ТАСС в середу, 26 травня.



Зокрема, Москва не чекає перезавантаження відносин між країнами.

"Очікувати того, що в ході однієї, першої зустрічі вдасться вийти на розуміння з питань глибокої незгоди, навряд чи доводиться. Але в той самий час і применшувати значення цієї зустрічі теж було б невірно", - сказав він.