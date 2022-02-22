Пєсков розповів, що чекає від зустрічі Байден-Путін

14:39 26 травень Київ, Україна

Очікування Москви від прийдешньої 15-16 червня зустрічі російського і американського президентів цілком реалістичні, повного перезавантаження відносин ніхто не чекає.
 
Про це повідомляє Дмитро Пєсков ТАСС в середу, 26 травня.

Зокрема, Москва не чекає перезавантаження відносин між країнами.
"Очікувати того, що в ході однієї, першої зустрічі вдасться вийти на розуміння з питань глибокої незгоди, навряд чи доводиться. Але в той самий час і применшувати значення цієї зустрічі теж було б невірно", - сказав він.
Також після зустрічі не планується підписання документів.

За словами Пєскова, на зустрічі торкнуться важливих для всього світу питань, в тому числі стратегічної стабільності і озброєння.

Путін ніколи сам не піднімає на переговорах питання санкцій, заявив Пєсков на запитання про те, чи буде ця тема на порядку денному зустрічі з Байденом.