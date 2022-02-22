Пєсков розповів, що чекає від зустрічі Байден-Путін

Очікування Москви від прийдешньої 15-16 червня зустрічі російського і американського президентів цілком реалістичні, повного перезавантаження відносин ніхто не чекає.
Про це повідомляє Дмитро Пєсков ТАСС в середу, 26 травня.
Зокрема, Москва не чекає перезавантаження відносин між країнами.
Зокрема, Москва не чекає перезавантаження відносин між країнами.
Також після зустрічі не планується підписання документів.
За словами Пєскова, на зустрічі торкнуться важливих для всього світу питань, в тому числі стратегічної стабільності і озброєння.
Путін ніколи сам не піднімає на переговорах питання санкцій, заявив Пєсков на запитання про те, чи буде ця тема на порядку денному зустрічі з Байденом.
За словами Пєскова, на зустрічі торкнуться важливих для всього світу питань, в тому числі стратегічної стабільності і озброєння.
Путін ніколи сам не піднімає на переговорах питання санкцій, заявив Пєсков на запитання про те, чи буде ця тема на порядку денному зустрічі з Байденом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі