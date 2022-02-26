Пєсков відреагував на звинувачення Дуди

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Під час робочого візиту на лінію розмежування між Грузією і Південною Осетією, президент Польщі Анджей Дуда дозволив собі назвати РФ "ненормальною країною", на це надійшла негайна відповідь прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Про це пише ТАСС у четвер, 27 травня.



"Ми дуже погано ставимося до такої риторики. Вона нам не подобається, і ми її не приймаємо. Росія - це дружня країна, сильна, впевнена в собі і абсолютно самостійна. І володіючи цими якостями, Росія шукає дружніх відносин, взаємовигідного співробітництва з усіма сусідами, в тому числі і з Польщею", - сказав Пєсков.



"І ми шкодуємо, що ненависть до нашої країни застилає очі у деяких польських політиків, в тому числі і у президента, і не дає можливості їм проявляти політичну мудрість", - додав Пєсков.