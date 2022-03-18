Пєсков оцінив увагу до РФ на дебатах в США

Дмитро Пєсков поставився з сарказмом до регулярного звернення до теми Росії на дебатах США. І висловив жаль з приводу того, що замість обговорення власної передвиборчої кампанії кандидати в президенти США знову зачіпають РФ.
"Змагання в більшій нелюбові до Росії - це вже стало такою константою, напевно, всіх виборчих процесів в США, на жаль. Ми прекрасно це розуміємо і можемо тільки висловити жаль", - сказав він.
За словами прессекретаря Путіна, дебати в Кремлі не дивилися, але за повідомленнями в ЗМІ про дебати стежили.
"Все-таки, напевно, головним адресатом цих дебатів є американський електорат, тобто звичайні американці. Це їм судити, хто там на цих дебатах переміг, а не нам", - зазначив представник Кремля.
"Змагання в більшій нелюбові до Росії - це вже стало такою константою, напевно, всіх виборчих процесів в США, на жаль. Ми прекрасно це розуміємо і можемо тільки висловити жаль", - сказав він.
За словами прессекретаря Путіна, дебати в Кремлі не дивилися, але за повідомленнями в ЗМІ про дебати стежили.
"Все-таки, напевно, головним адресатом цих дебатів є американський електорат, тобто звичайні американці. Це їм судити, хто там на цих дебатах переміг, а не нам", - зазначив представник Кремля.
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