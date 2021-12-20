Пєсков назвав Грузію небезпечною країною для росіян

14:50 01 квітень Київ, Україна

Дмитро Пєсков засудив поведінку екстремістськи налаштованих націоналістів щодо російських громадян і застеріг росіян від поїздок до Грузії, назвавши цю країну небезпечною.



Про це інформують "Ведомости".





Раніше сьогодні



Готель, де знаходився Познер і його друзі, закидали яйцями. Компанія перебралася в готель "Rooms", однак активісти закидали яйцями і його. Пройшли зіткнення мітингувальників з поліцією. З цим твердженням Пєсков виступив в розмові з журналістами, коментуючи акцію протесту в країні проти візиту журналіста Володимира Познера.Раніше сьогодні грузинські активісти через висловлювання Познера про Абхазію і Південну Осетію, провели демонстрацію біля бутика-готелю Vinotel в Тбілісі , де російський телеведучий і його друзі зібралися напередодні дня його народження.Готель, де знаходився Познер і його друзі, закидали яйцями. Компанія перебралася в готель "Rooms", однак активісти закидали яйцями і його. Пройшли зіткнення мітингувальників з поліцією.

"Перше - ми рішуче засуджуємо агресивні дії екстремістськи налаштованих націоналістів щодо російських громадян в Тбілісі. Друге - ми бачили сьогоднішню заяву прем'єр-міністра Грузії, який також засудив ці дії, і ми вітаємо цю заяву. Третє - ми вдячні грузинським поліціянтам за те, що вони забезпечили безпеку росіян. І нарешті, Грузія небезпечна для російських громадян, туди просто небезпечно їздити - це росіяни повинні чітко розуміти", - сказав Пєсков.

При цьому представник Кремля привітав Познера з днем народження і порадив зустрічати його вдома.



"Тут спокійніше", - зазначив прессекретар Путін.



У Грузії Познера, його друзів і готель в Тбілісі, в ресторані якого журналіст святкував день народження, оштрафували за пізню вечерю, яка є порушенням введеної в країні комендантської години. Сам Познер пізніше спростував інформацію про штраф. Він уже повернувся в Москву.