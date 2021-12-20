Пєсков назвав Грузію небезпечною країною для росіян

Дмитро Пєсков засудив поведінку екстремістськи налаштованих націоналістів щодо російських громадян і застеріг росіян від поїздок до Грузії, назвавши цю країну небезпечною.
Про це інформують "Ведомости".
З цим твердженням Пєсков виступив в розмові з журналістами, коментуючи акцію протесту в країні проти візиту журналіста Володимира Познера.
Раніше сьогодні грузинські активісти через висловлювання Познера про Абхазію і Південну Осетію, провели демонстрацію біля бутика-готелю Vinotel в Тбілісі, де російський телеведучий і його друзі зібралися напередодні дня його народження.
Готель, де знаходився Познер і його друзі, закидали яйцями. Компанія перебралася в готель "Rooms", однак активісти закидали яйцями і його. Пройшли зіткнення мітингувальників з поліцією.
Раніше сьогодні грузинські активісти через висловлювання Познера про Абхазію і Південну Осетію, провели демонстрацію біля бутика-готелю Vinotel в Тбілісі, де російський телеведучий і його друзі зібралися напередодні дня його народження.
Готель, де знаходився Познер і його друзі, закидали яйцями. Компанія перебралася в готель "Rooms", однак активісти закидали яйцями і його. Пройшли зіткнення мітингувальників з поліцією.
При цьому представник Кремля привітав Познера з днем народження і порадив зустрічати його вдома.
"Тут спокійніше", - зазначив прессекретар Путін.
У Грузії Познера, його друзів і готель в Тбілісі, в ресторані якого журналіст святкував день народження, оштрафували за пізню вечерю, яка є порушенням введеної в країні комендантської години. Сам Познер пізніше спростував інформацію про штраф. Він уже повернувся в Москву.
"Тут спокійніше", - зазначив прессекретар Путін.
У Грузії Познера, його друзів і готель в Тбілісі, в ресторані якого журналіст святкував день народження, оштрафували за пізню вечерю, яка є порушенням введеної в країні комендантської години. Сам Познер пізніше спростував інформацію про штраф. Він уже повернувся в Москву.
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