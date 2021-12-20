"Пішаки в геополітичній грі": ЗМІ розповіли про біженців, які побували на кордоні Білорусі та ЄС

07:25 23 листопад Київ, Україна

Тисячі іракців, які прибули до Білорусі з надією почати нове життя в країнах Заходу, стали пішаками в геополітичній грі.



Про це повідомляє американське видання The New York Times, яке поспілкувалося з людьми, що повернулися в Ірак.



Видання розповідає про сотні депортованих з Білорусі, які "зав'язли в боргах та безнадійності".



"У Білорусі багато родин мігрантів були залишені напризволяще в глибоких лісах, без провіанту, вони іноді опинялися в небезпечних протистояннях, коли намагалися пробратися до Польщі, Литви, або Латвії, членів ЄС", - пише видання.



The New York Time наводить слова іракця, який заявив, що білоруський поліціянт, націливши на нього пістолет, змусив його повертатися до Литви.



"У Литві спецпризначенці цілилися в мене і сказали, "якщо не повернеш, ми тебе вб'ємо", - каже чоловік.



За його словами, до кордону з Литвою його та родину доставили у військовій вантажівці, після затримання білоруською поліцією, і наказали перетнути його.



Інший чоловік розповів, що в Білорусі їх били дубинками, а "литовці атакували нас палицями та електрошокерами".



Люди, з якими спілкувалося видання, розповіли, що залишилися ні з чим, витративши всі заощадження та взявши значні позички для виїзду з країни.



Сьогодні матеріал Al Jazeera розповідає про проблеми, з якими стикаються на кордоні Білорусі та ЄС жінки-біженці.



"Волонтери говорять про жінок, які настільки ослабли, що не можуть йти або піклуватися про своїх дітей, про жінок, які плачуть через голодних дітей, і про жінок, які оплакують втрачених дітей - втрачених внаслідок викидня, або буквально втрачених під час переходу по лісу, вночі", - розповіла Агнешка Коосвіч, голова польської організації "Польський міграційний форум".



Біженці та волонтери розповіли виданню про обмороження, розділені сім'ї, брак одягу, взуття під час небезпечної подорожі. Один із співрозмовників розповів, що "варта" у Білорусі продавала біженцям "пляшку води та бісквіт" за 50 доларів, знаючи, що "матері заплатять".



Один із співрозмовників сказав, що бачив, які люди помирали з голоду. Інший - що після численних спроб перетнути кордон мігрантів заарештувала і депортувала влада Білорусі. Для мігрантів перерізали колючий дріт, казали їм перетинати кордон у Польщу.



"Щойно ми перетинали кордон, поляки змушували нас повернутися, але деякі досягли успіху", - розповідає співрозмовниця The New York Times.



Раніше Польща звинуватила Білорусь у тому, що вона продовжує доставляти мігрантів до кордону.



У той самий час, як повідомляє інформаційне агентство Білорусі БелТА, лідер Білорусі Лукашенко у понеділок заявив, що ЄС не йде на контакт щодо вирішення кризи з біженцями. Він також заявив, що з території країни в ЄС продовжують проходити групи біженців.



Сьогодні міжнародна організація International Crisis Group у своєму аналізі ситуації закликала ЄС бути готовим до нових провокацій та викликів щодо ситуації на кордоні, і дати Лукашенку зрозуміти, у відповідь на які дії на нього можуть чекати санкції, щоб "Білорусь могла відповідними діями домогтися знання санкцій, або уникнути їх". На думку автора аналізу, такий підхід може дозволити змінити поведінку Лукашенка.



"У короткостроковій перспективі метою країн ЄС щонайменше має бути забезпечення людям можливості безпечно повернутися додому і не стикатися з надмірними труднощами".