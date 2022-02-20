Першою санкції проти Білорусі застосувала Прибалтика

21:05 28 вересень Київ, Україна

Прибалтійські держави першими застосували до Білорусі економічні санкції. Так, після розширення списку санкцій білоруських діячів від влади, Литва, Латвія і Естонія прийняли рішення накласти заборону на використання електроенергії, що надходила раніше з Білорусі. Про це в понеділок, 28 вересня, повідомило інформагентство Інтерфакс.

За його даними, уряд балтійських країн виробив загальну методику з торгівлі електроенергією. Відповідно до неї електроенергія, що постачається до Литви, Латвії та Естонії, не повинна вироблятися в Білорусі.

Електроенергія, що імпортується, повинна мати докази, що вона вироблена не в Білорусі, уточнили в енергокомпанії Litgrid.

Раніше країни Балтії включили в список небажаних осіб для в'їзду 30 чиновників Білорусі, яких звинувачують в причетності до фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі та жорстокого придушення протестів. Пізніше цей список був доповнений.