Перший в світі онлайн-турнір з квантових шахів

19:04 21 грудня Киев, Украина

Визначено переможця першого в світі турніру з квантових шахів, який пройшов в рамках онлайн-конференції, присвяченій квантовим обчисленням.

Так, "квантовий гросмейстер" Олександр Кубіца з Amazon виграв у Дуга Стрейна з Google. Останньому не вистачило відведеного часу, щоб провести необхідні обчислення.



Квантові шахи були розроблені аспірантом Університету Південної Каліфорнії Крісом Кантуеллом в 2016 році. Згідно з його ідеєю, гра повинна розвивати розуміння правил квантової теорії.



Крім звичайних правил класичних шахів Кріс додав два "квантових" компонента - суперпозицію і квантову заплутаність. Згідно з нововведеннями, при здійсненні квантового ходу, кількість шахових дощок подвоюється, при чому на одній дошці фігура виконала хід, а на іншій - залишилася в колишньому положенні. Однак гравець бачить "узагальнену" одну дошку, що представляє всі дошки відразу, на якій відображаються всі можливі положення фігури.



Вся фішка в тому, що опонент напевно не знає, де саме в цей момент знаходиться фігура після вашого квантового ходу. Здійснюючи відповідний хід, він може вибирати між квантовим і звичайним ходом. Звичайний хід відбувається відразу на всіх дошках. Тільки ним можна здійснювати взяття, але спочатку необхідно вгадати положення фігури супротивника на дошці. З розвитком гри, щоб уникнути тотальної невизначеності, проводиться так званий "замір", що демонструє реальне розташування всіх фігур на дошці.