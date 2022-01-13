Перший в історії прямий комерційний рейс з Ізраїлю в ОАЕ приземлився в Абу-Дабі

17:46 31 серпень Київ, Україна

Сьогодні, 31 серпня 2020 року, Ізраїль відправив перший в історії прямий авіарейс до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). На борту - дипломатичні делегації Ізраїлю і США , які проведуть переговори з представниками ОАЕ.

До складу американської делегації входили старший радник і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а також радник з національної безпеки Роберт О'Брайен, посланник на Близькому Сході Аві Берковіц і представник в Ірані Брайан Хук. Від Ізраїлю були радник з національної безпеки Меїр Бен-Шаббат і керівники кількох міністерств, які повинні були зустрітися зі своїми колегами з ОАЕ.



В Абу-Дабі ізраїльсько-американську делегацію зустрів міністр закордонних справ ОАЕ Ануар Гаргаш.



Ще одним історичною подією стало те, що літаку дозволили пролетіти в повітряному просторі Саудівської Аравії - над столицею Ер-Ріяд.