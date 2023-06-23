Перший випадок смерті від вірусу Оз зафіксовано у Японії

19:07 23 червня Київ, Україна

У Японії було зафіксовано перший у світі смертельний випадок після зараження вірусом Оз, який передається через укус кліща.

Про це повідомляє Kyodо News.

Повідомляється, що жінка звернулася до медичного закладу влітку 2022 року після того, як у неї з'явилися симптоми захворювання, серед яких були лихоманка та втома. Лікарі діагностували пневмонію, але після погіршення стану пацієнтки її госпіталізували, а на правому стегні виявили кліща.



Вірус Оз, як повідомляють у Національному інституті інфекційних захворювань у Токіо, передається через укус кліща Amblyomma testudinarium. Такі кліщі водяться на значній території Японії.



Зазначається, що жінка померла від міокардиту (запалення серцевого м'яза) через 26 днів після госпіталізації.



Як повідомляють у Національному інституті інфекційних захворювань у Токіо, наразі проти вірусу Оз не існує вакцини.



Вперше вірус був виявлений у 2018 році у кліщі Amblyomma testudinarium, знайденому у західній префектурі Ехімі.



В інституті повідомляють, що зараження вірусом не обов'язково має закінчитися смертю, але необхідно провести додаткові дослідження щодо його симптомів та небезпеки.