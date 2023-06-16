Перша людина у світі з протезами обох ніг підкорила Еверест

43-річний ветеран війни в Афганістані Харі Будха Магар із протезами обох ніг підкорив Еверест. Чоловік піднявся на 8849 метрів.
Колишній військовий став першою в історії людиною, яка піднялася на вершину Евересту з двома протезами ніг. За його словами, він прагнув надихнути інших людей та змінити їхнє ставлення до людей з інвалідністю.
Колишній військовий став першою в історії людиною, яка піднялася на вершину Евересту з двома протезами ніг. За його словами, він прагнув надихнути інших людей та змінити їхнє ставлення до людей з інвалідністю.
Подорож на вершину Евересту зайняла у Харі Будхи Магара 11 днів. Експедицію альпіністів очолив ще один колишній військовий Кріш Тхапа.
Харі втратив обидві ноги в 2010 році в Афганістані, наступивши на саморобний вибуховий пристрій. За його словами, тоді він вважав, що його життя завершене, проте "гольф, катання на лижах, велосипедний спорт та альпінізм повернули впевненість", пише ВВС.
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