Перша людина у світі з протезами обох ніг підкорила Еверест

15:45 22 травня Київ, Україна





Колишній військовий став першою в історії людиною, яка піднялася на вершину Евересту з двома протезами ніг. За його словами, він прагнув надихнути інших людей та змінити їхнє ставлення до людей з інвалідністю. 43-річний ветеран війни в Афганістані Харі Будха Магар із протезами обох ніг підкорив Еверест. Чоловік піднявся на 8849 метрів.Колишній військовий став першою в історії людиною, яка піднялася на вершину Евересту з двома протезами ніг. За його словами, він прагнув надихнути інших людей та змінити їхнє ставлення до людей з інвалідністю.

Подорож на вершину Евересту зайняла у Харі Будхи Магара 11 днів. Експедицію альпіністів очолив ще один колишній військовий Кріш Тхапа.



Харі втратив обидві ноги в 2010 році в Афганістані, наступивши на саморобний вибуховий пристрій. За його словами, тоді він вважав, що його життя завершене, проте "гольф, катання на лижах, велосипедний спорт та альпінізм повернули впевненість", пише ВВС.