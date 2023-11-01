Перші іноземці перетнули КПП Рафах між Сектором Гази та Єгиптом

Контрольно-пропускний пункт Рафах між Сектором Гази та Єгиптом у середу, 1 листопада, почав пропускати з боку Гази іноземців.
Про це пише "Аль-Джазіра".
⭕️ LIVE: Rafah crossing in Gaza has been opened to allow entry for injured Palestinianes and foreign passport holders. https://t.co/6y1REdqcUS— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2023
У посольстві України в Єгипті підтвердили початок евакуації іноземців із Сектору Гази. Серед них поки що немає українців. Евакуюють у порядку черги.
Нині у списку евакуації – 358 громадян України.
Нині у списку евакуації – 358 громадян України.
За повідомленням інформаційного агентства Reuters, Катар домовився з Ізраїлем, Єгиптом та угрупуванням ХАМАС про відкриття переходу, хоча поки що неясно, на який термін.
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