Перші іноземці перетнули КПП Рафах між Сектором Гази та Єгиптом

10:27 01 листопада Київ, Україна

Контрольно-пропускний пункт Рафах між Сектором Гази та Єгиптом у середу, 1 листопада, почав пропускати з боку Гази іноземців.
 
Про це пише "Аль-Джазіра".
"Вперше з початку війни 7 жовтня відкрився контрольно-пропускний пункт Рафах з боку Гази. Ми бачимо у прямому ефірі людей, які перетинають його з боку Гази", - йдеться у повідомленні.
У посольстві України в Єгипті підтвердили початок евакуації іноземців із Сектору Гази. Серед них поки що немає українців. Евакуюють у порядку черги.

Нині у списку евакуації – 358 громадян України.
 
За повідомленням інформаційного агентства Reuters, Катар домовився з Ізраїлем, Єгиптом та угрупуванням ХАМАС про відкриття переходу, хоча поки що неясно, на який термін.