Перше у світі СМС продали на французькому аукціоні за $121 тисячу

07:54 22 грудень Київ, Україна

Ось уже 30 років минуло з того часу, як світ став користуватися послугами стільникового зв'язку, як пальці користувачів стали стукати по клавішах мобільних телефонів, посилаючи такі звичні нам СМС-ки.

Як стало відомо вчора, на французькому аукціоні було продано зображення найпершого в історії людства СМС. Його продали у вигляді невзаємозамінного токена (NFT). Аукціон Aguttes відбувся поблизу Парижа.

Ця перше СМС містило дуже короткий текст: Merry Christmas. Одержувачем цього повідомлення, відправленого напередодні Різдва 3 грудня 1992, став тоді один з керівників британського оператора стільникового зв'язку Vodafone Річард Джарвіс.

Приємно повідомити, що усі отримані від реалізації лоту гроші відправлять на потреби біженців у відповідне відомство ООН.

Ось ще декілька незвичайних лотів, проданих з торгів:

найменший у світі молитовник розміром 5х5 мм продали за 3500 євро;

а ось далеко не рідкісний комікс про Супермена пішов за $2,6 млн. Дивно, але зараз відомо про 165 екземплярів цього коміксу.

Чи не виникло й у вас бажання поритися в скрині бабусі? Можливо, ви навіть не здогадуєтеся про те, що маєте потенційне багатство? Поспішайте, поки що на світі є ті, хто готовий віддати за старовинні речі величезні суми.