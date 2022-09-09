Перша офіційна заява нового короля Британії

07:25 09 вересня Київ, Україна

Новим королем Великобританії став старший син покійної королеви Єлизавети ІІ, 73-річний принц Чарльз. У своїй першій заяві новий монарх назвав смерть матері "моментом найбільшого смутку для себе та всіх членів сім'ї".

"Ми глибоко сумуємо після смерті улюбленого суверена і не менш улюбленої матері. Знаю, що її смерть буде глибоко відчутною по всій країні, територіях та Співдружності, а також незліченною кількістю людей по всьому світу", - зазначив він.

Чарльз фактично стає королем, проте офіційно його мають проголосити таким на окремій церемонії, яка відбудеться пізніше.

Його дружина – 74-річна Камілла – отримає титул королеви-консорту. Це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу.

Офіційним ім'ям нового британського короля стане Карл III, повне ім'я – Чарльз Філіпп Артур Джордж. Прем'єр-міністр Ліз Трасс вже звернулася до нації і назвала короля Карлом III.

"Ми вражені новинами, які отримали. Смерть королеви – жахливий шок для Великобританії та всього світу", - наголосила британський прем'єр.

За її словами, Єлизавета II була каменем, на якому була побудована сучасна Великобританія. Вона також закликала британський народ об'єднатись, щоб допомогти новому королю.

"Боже, бережи короля", - цими словами вона завершила промову.

Як повідомлялося, 96-річна королева Єлизавета II померла в оточенні родини в улюбленому шотландському замку Балморал. Над Букінгемським палацом приспущено прапор, а на ворота Букінгемського палацу вивісили заяву про смерть Єлизавети II.