Перша офіційна заява нового короля Британії

Новим королем Великобританії став старший син покійної королеви Єлизавети ІІ, 73-річний принц Чарльз. У своїй першій заяві новий монарх назвав смерть матері "моментом найбільшого смутку для себе та всіх членів сім'ї".
Чарльз фактично стає королем, проте офіційно його мають проголосити таким на окремій церемонії, яка відбудеться пізніше.
Його дружина – 74-річна Камілла – отримає титул королеви-консорту. Це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу.
Офіційним ім'ям нового британського короля стане Карл III, повне ім'я – Чарльз Філіпп Артур Джордж. Прем'єр-міністр Ліз Трасс вже звернулася до нації і назвала короля Карлом III.
За її словами, Єлизавета II була каменем, на якому була побудована сучасна Великобританія. Вона також закликала британський народ об'єднатись, щоб допомогти новому королю.
Як повідомлялося, 96-річна королева Єлизавета II померла в оточенні родини в улюбленому шотландському замку Балморал. Над Букінгемським палацом приспущено прапор, а на ворота Букінгемського палацу вивісили заяву про смерть Єлизавети II.
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