Перша яхта російського олігарха піде з молотка

Супер'яхту «Axioma» російського олігарха Дмитра Пумпянського, що потрапив під санкції, буде продано на аукціоні за рішенням Верховного суду Гібралтару.
Рішення мотивоване тим, що утримання судна надто затратне. Його приблизна вартість – 75 млн доларів. А щорічне технічне обслуговування може коштувати 10–15% від суми.
Яхта "Axioma" належить російському олігарху Дмитру Пумпянському. Він колишній співвласник великих промислових підприємств у росії: групи «Сінару» та Трубної металургійної компанії (ТМК). ТМК постачає газ російській державній газовій компанії «Газпром» з 1998 року. Свій статок Пумпянський сколотив за участю інших російських олігархів: Сергія Попова та Андрія Мельниченка.
Після вторгнення зс рф в Україну, Дмитро Пумпянський та його син Олександр потрапили під санкції ЄС та Великобританії.
Нагадаємо, Гібралтар, де було затримано яхту Пумпянського, — це заморська територія Великобританії, яка межує з Іспанією і займає невелику ділянку 16 кв. км на півдні Піренейського півострова. Розташування дозволяє контролювати Гібралтарську протоку.
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