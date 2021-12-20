Перша в арабському світі АЕС обійшлася Еміратам в 24,4 млрд доларів

Сенсаційне в деякому сенсі заява прозвучала сьогодні в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ). Так, член агентства від Об'єднаних Арабських Еміратів повідомив про успішний запуск першої в арабському світі атомної електростанції. Поки запущений тільки перший блок станції, що носить ім'я Барака.

Влада заявляє про намір забезпечити країну "новим видом чистої енергії". До будівництва було залучено південнокорейський енергетичний концерн Kepco. Зведення обійшлося в 24,4 млрд доларів. Потужність станції після введення в дію всіх чотирьох енергоблоків становила 5600 мегават, що покриє до чверті потреб країни в енергії.

В Абу-Дабі неодноразово підкреслювали мирний характер ядерної програми ОАЕ і надали доступ до АЕС фахівцям МАГАТЕ та Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції. З критикою проекту виступав Катар, який вважає станцію "загрозою для миру в регіоні".

Раніше у Франції припинила роботу найстаріша атомна електростанція - АЕС Фессенхайм в регіоні Ельзас. Замість неї буде відкритий технопарк, що дозволить зберегти робочі місця.

Також повідомлялося, що в Нідерландах виникла пожежа на атомній електростанції Додеварде, яка була виведена з експлуатації.