Перша АЕС у Польщі буде побудована за американськими технологіями

20:07 02 листопада Київ, Україна

Польща ухвалила рішення про будівництво першої атомної електростанції – її буде побудовано на базі американської технології реакторів AP1000.

Про це йдеться на сайті Міністерства клімату та довкілля Польщі.

"Вибір американської технології не лише зміцнить енергетичну безпеку Польщі, а й дасть значний поштовх для розвитку нашої економіки", - повідомила міністр клімату та довкілля Ганна Москва.

Агресія російської федерації проти України та супутні дії економічного та гібридного характеру ставлять перед енергетичним сектором Європи серйозні виклики. Таким чином, вони підтверджують необхідність ухвалення невідкладних рішень щодо вибору партнера з реалізації польської ядерно-енергетичної програми, йдеться у повідомленні.



Глава міністерства наголосила, що партнерство зі Сполученими Штатами щодо будівництва першої атомної електростанції у Польщі є чітким підтвердженням стратегічного підходу обох країн до питання суверенітету Польщі та енергетичної безпеки усієї Центрально-Східної Європи.

"Польща ще ніколи не була такою близькою до будівництва атомної електростанції як сьогодні. Рішення про підтвердження стратегічного партнерства зі США значно наближає нас до реалізації цього проєкту", - додала вона.

Міністр зазначила, що будівництво першої польської АЕС розпочнеться у 2026 році, а у 2033 році буде введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції.