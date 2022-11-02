Перша АЕС у Польщі буде побудована за американськими технологіями

Польща ухвалила рішення про будівництво першої атомної електростанції – її буде побудовано на базі американської технології реакторів AP1000.
Про це йдеться на сайті Міністерства клімату та довкілля Польщі.
Агресія російської федерації проти України та супутні дії економічного та гібридного характеру ставлять перед енергетичним сектором Європи серйозні виклики. Таким чином, вони підтверджують необхідність ухвалення невідкладних рішень щодо вибору партнера з реалізації польської ядерно-енергетичної програми, йдеться у повідомленні.
Глава міністерства наголосила, що партнерство зі Сполученими Штатами щодо будівництва першої атомної електростанції у Польщі є чітким підтвердженням стратегічного підходу обох країн до питання суверенітету Польщі та енергетичної безпеки усієї Центрально-Східної Європи.
Глава міністерства наголосила, що партнерство зі Сполученими Штатами щодо будівництва першої атомної електростанції у Польщі є чітким підтвердженням стратегічного підходу обох країн до питання суверенітету Польщі та енергетичної безпеки усієї Центрально-Східної Європи.
Міністр зазначила, що будівництво першої польської АЕС розпочнеться у 2026 році, а у 2033 році буде введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції.
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