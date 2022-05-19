Перестрілка у гімназії Німеччини

14:05 19 травня Київ, Україна

У німецькому місті Бремерхафен сталася стрілянина у гімназії.

Одна людина отримала тяжкі поранення.



Про це повідомляє видання Nord24, пише "Європейська правда".



За даними видання, постріли почула учениця, що знаходилася в туалеті, і викликала поліцію. Учні забарикадувалися у класах.



На момент стрілянини в гімназії знаходилося близько 200 осіб, це значно менше, ніж зазвичай. Сьогодні не було занять, а проводилися іспити у частини учнів.



Поліція повідомила у Twitter, що проводить масштабну операцію та оточила територію навколо школи.



Пізніше спікер поліції підтвердив, що одна людина отримала тяжкі травми і зараз перебуває у лікарні. Постраждала співробітниця гімназії.



Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного у скоєнні злочину, другий зловмисник, ймовірно, втік. Втім, інформація про другого нападника поки що не підтверджена офіційно.