Перестрілка у гімназії Німеччини

У німецькому місті Бремерхафен сталася стрілянина у гімназії.
Одна людина отримала тяжкі поранення.
Про це повідомляє видання Nord24, пише "Європейська правда".
За даними видання, постріли почула учениця, що знаходилася в туалеті, і викликала поліцію. Учні забарикадувалися у класах.
На момент стрілянини в гімназії знаходилося близько 200 осіб, це значно менше, ніж зазвичай. Сьогодні не було занять, а проводилися іспити у частини учнів.
Поліція повідомила у Twitter, що проводить масштабну операцію та оточила територію навколо школи.
Пізніше спікер поліції підтвердив, що одна людина отримала тяжкі травми і зараз перебуває у лікарні. Постраждала співробітниця гімназії.
Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного у скоєнні злочину, другий зловмисник, ймовірно, втік. Втім, інформація про другого нападника поки що не підтверджена офіційно.
Про це повідомляє видання Nord24, пише "Європейська правда".
За даними видання, постріли почула учениця, що знаходилася в туалеті, і викликала поліцію. Учні забарикадувалися у класах.
На момент стрілянини в гімназії знаходилося близько 200 осіб, це значно менше, ніж зазвичай. Сьогодні не було занять, а проводилися іспити у частини учнів.
Поліція повідомила у Twitter, що проводить масштабну операцію та оточила територію навколо школи.
Пізніше спікер поліції підтвердив, що одна людина отримала тяжкі травми і зараз перебуває у лікарні. Постраждала співробітниця гімназії.
Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного у скоєнні злочину, другий зловмисник, ймовірно, втік. Втім, інформація про другого нападника поки що не підтверджена офіційно.
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