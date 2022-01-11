Перемир'я не спрацювало: Таджикистан і Киргизстан відновили перестрілку

14:36 30 квітень Київ, Україна

У Лейлекському районі, який знаходиться на прикордонній території Киргизстану з Таджикистаном , знову почалася перестрілка.

Про це повідомляє агентство 24.kg.



Агентство пише, що стрілянина ведеться тривалий час - близько години.



В Управлінні внутрішніх справ Баткенської області (Киргизстан) повідомили, що серед поранених є співробітники міліції.



Агентство підкреслює, що в соціальних мережах повідомляється про захоплення сіл в Лейлекському районі громадянами Таджикистану. Однак цю інформацію в УВС не підтвердили, але і не спростували.