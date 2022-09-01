Перемир'я Ізраїлю та Палестини закінчилося збройним зіткненням

19:01 09 серпня Київ, Україна

Менше двох діб тривало перемир'я між Ізраїлем та Палестиною, воно закінчилося збройними сутичками у місті Наблус.

Про це повідомляє AP.



За даними Міністерства охорони здоров'я Палестини, у вівторок, 9 серпня, ізраїльські війська вбили трьох палестинців і поранили щонайменше 40 людей під час операції у місті Наблус на Західному березі річки Йордан.



Як повідомила ізраїльська поліція, під час операції в Наблусі її сили оточили будинок Ібрагіма аль-Набулсі, якого розшукують за серію стрільб на Західному березі річки Йордан на початку цього року. Зазначається, що в результаті перестрілки було вбито аль-Набулсі та ще одного палестинського бойовика, в будинку виявили вибухівку та зброю.



Нагадаємо, 7 серпня Ізраїль та палестинське угруповання Ісламський джихад оголосили про перемир'я.



Раніше, 5 серпня, Армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію Світанок у Секторі Гази проти терористичної організації Ісламський джихад.