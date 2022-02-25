Перехоплення літака Ryanair: ICAO проведе розслідування

08:19 28 травень Київ, Україна

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) починає розслідування у справі про примусову посадку літака компанії Ryanair

Про це повідомляється на сайті Міністерства транспорту Ірландії, за підсумками термінового засідання ICAO.

"Міністр транспорту Імон Райан привітав рішення ICAO почати розслідування інциденту, що стався в Білорусі 23 травня і пов'язаного з примусовою посадкою літака Ryanair і затриманням журналіста і ще одного пасажира", - говориться в заяві.

Відзначається, що перші підсумки розслідування повинні бути підбиті до 25 червня.



До проведення розслідування закликали міністри Ірландії, Польщі та Литви.



За словами міністра Еймона Райана, дії білоруської влади "стали атакою на європейську авіаційну безпеку і піддали небезпеці життя пасажирів і екіпажу, які здійснювали політ з однієї європейської столиці в іншу".



В засіданні ICAO брали участь представники 63 країн, в тому числі Білорусі.