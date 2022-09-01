Переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися наприкінці 2023 року

14:50 29 серпня Київ, Україна

Переговори України з Євросоюзом щодо членства в ЄС можуть розпочатися наприкінці 2023 року.

Такий прогноз озвучила віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в інтерв'ю.

"Цілком реалістично виглядає 2023 рік. ЄС почав з нами працювати не 23 червня. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитання і ми це робили разом з ЄС. Тому що всі реформи, які ми робили, ми робили спільно на виконання Угоди про асоціацію. Тобто розуміння України дуже велике. Тому певні процедури – такі, як скринінг, оцінка ринків, законодавство – це не те, що вимагатиме років, а це вже робота, яку потрібно оформити. Тому абсолютно реалістично перейти до переговорів після всіх оцінок уже 2023 року", – сказала Стефанишина.

За її словами, велика ясність щодо початку переговорів з'явиться до кінця 2023 року, коли зберуться на зустріч президенти ЄС та України.



Стефанишина впевнена, що Україна здатна виконати вимоги у рамках переговорів упродовж трьох років, а не десятиліть.