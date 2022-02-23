Перед зустріччю з Путіним обов'язковий двотижневий карантин

12:18 30 вересень Київ, Україна

Ще з літа всіх, кому належить перебувати поруч з президентом, розподіляють між Москвою та Сочі. Частину людей відправляють у сочинський пансіонат "Дагомис" в очікуванні тесту на коронавірус. Якщо тест показує негативний результат, то людей перевозять в більш комфортний пансіонат "Русь" неподалік - там вже можна гуляти по території.



Інших, хто контактує з главою держави, відправляють на ізоляцію в комплекс урядових дач на вулиці Косигіна в Москві. Нарешті, деякі наближені до президента повинні жити прямо на території президентської резиденції Ново-Огарьово, але там місця швидко закінчилися, стверджує видання.



В ізоляції живуть навіть журналісти, які знімають зустрічі президента. Співробітникам так званого президентського пулу доводиться висвітлювати роботу глави держави за трансляціями по телевізору.



У жодній країні Заходу глави держав не виявляються у фактичній ізоляції через коронавірус. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не став коментувати ці твердження.