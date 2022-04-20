Перед Різдвом все населення Чехії пройде тест на COVID-19

20:59 24 листопада Київ, Україна

До початку зимових свят уряд Чехії безкоштовно проведе тестування населення на COVID-19 , повідомив прем'єр Чехії Андрій Бабіш.

У Чехії планують почати загальнонаціональне тестування за тиждень або за 10 днів до Різдва за допомогою військових. Міністерство охорони здоров'я найближчим часом представить детальний план. Прем'єр-міністр зазначив, що безкоштовне тестування на антиген коронавірусу не буде примусовим.



Крім того, Чехія вже почала використовувати масове тестування на антиген в будинках для людей похилого віку.