"Перамога": опозиція Білорусі запустила мобілізаційний план протестів

Мобілізаційний план "Перамога" підготовлений для відновлення протестів і повернення людей на вулиці.
Глава білоруської опозиції Світлана Тихановська підтримала мобілізаційний план Перамога, розроблений ситуативно-аналітичним центром. За її словами, він дозволить збільшити масовість акцій, зберігаючи при цьому анонімність їхніх учасників.
Про це Тихановська написала в понеділок, 31 травня, в своєму Telegram-каналі.
За її словами, цілями плану є відновлення законності і правопорядку в Білорусі, захист суверенітету і незалежності країни, а також організована і мирна передача влади народу. Тихановська запевнила, що підтримує кожного, хто готовий приєднатися до акцій протесту.
Суть плану полягає в тому, що білоруси можуть зареєструватися для участі в протестних акціях в чат-боті Telegram, вказавши там тільки район, в якому проживають. Таким чином штаб опозиції зможе спланувати дати і місця масових мітингів і в потрібний момент ця інформація прийде активістам у вигляді повідомлення в Telegram. Після цього бот видалить все листування з чату.
За словами Тихановської, план дозволить повернути на вулиці людей і мобілізувати всі сили для боротьби з Олександром Лукашенком, зберігаючи при цьому анонімність учасників заради їхньої безпеки.
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