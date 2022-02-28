"Перамога": опозиція Білорусі запустила мобілізаційний план протестів

17:15 31 травень Київ, Україна

Мобілізаційний план "Перамога" підготовлений для відновлення протестів і повернення людей на вулиці.

Глава білоруської опозиції Світлана Тихановська підтримала мобілізаційний план Перамога, розроблений ситуативно-аналітичним центром. За її словами, він дозволить збільшити масовість акцій, зберігаючи при цьому анонімність їхніх учасників.

Про це Тихановська написала в понеділок, 31 травня, в своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні був запущений мобілізаційний план Перамога, розроблений ситуаційно-аналітичним центром. Ми віримо, що цей план стане відповіддю на найголовніші запити суспільства", - написала вона.

За її словами, цілями плану є відновлення законності і правопорядку в Білорусі, захист суверенітету і незалежності країни, а також організована і мирна передача влади народу. Тихановська запевнила, що підтримує кожного, хто готовий приєднатися до акцій протесту.



Суть плану полягає в тому, що білоруси можуть зареєструватися для участі в протестних акціях в чат-боті Telegram, вказавши там тільки район, в якому проживають. Таким чином штаб опозиції зможе спланувати дати і місця масових мітингів і в потрібний момент ця інформація прийде активістам у вигляді повідомлення в Telegram. Після цього бот видалить все листування з чату.



За словами Тихановської, план дозволить повернути на вулиці людей і мобілізувати всі сили для боротьби з Олександром Лукашенком, зберігаючи при цьому анонімність учасників заради їхньої безпеки.