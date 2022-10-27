Пентагон заявив про проведення успішних випробувань із гіперзвуковою зброєю

Військово-морські сили та Армія США в середу зі стартового полігону NASA Воллопс у штаті Вірджинія здійснили успішний запуск ракети з обладнанням для проведення майже десятка експериментів із гіперзвуковою зброєю. Про це у середу, 26 жовтня, повідомляє Reuters.
Під час випробування оцінювали роботу гіперзвукового та навігаційного обладнання, а також сучасних матеріалів, які можуть витримувати нагрівання, подібне до утвореного в гіперзвуковому середовищі.
У ході випробувань гіперзвукові складові запускали у верхні шари атмосфери на швидкості, що в 5 разів перевищує швидкість звуку, або приблизно 6200 кілометрів на годину.
Гіперзвукова зброя вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє супротивника часу на реагування та робить неефективними традиційні засоби протиракетної оборони.
США у прискореному порядку розробляють гіперзвукову зброю після того, як її суперники - росія та Китай - вже повідомляли про її успішні випробування та взяття на озброєння.
Для прискорення розробки Пентагон проводить експерименти з використанням звукової ракети - меншого і, відповідно, більш доступного випробувального засобу, що дозволяє "заповнити прогалину" між наземними випробуваннями та повноцінними льотними випробуваннями.
Нагадаємо, росія провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками.
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