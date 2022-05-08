Пентагон закрили через стрілянину

19:34 03 серпня Київ, Україна

Сьогодні, на зупинці громадського транспорту, неподалік штаб-квартири Міноборони США в Арлінгтоні, було зафіксовано кілька пострілів. Як мінімум одна людина отримала поранення.
 
Про це повідомляє Politico у вівторок, 3 серпня.

"Пентагон в цей момент закритий у зв'язку з інцидентом. Ми просимо громадськість уникати даного району. Інформація буде", - заявив підрозділ, що займається охороною будівлі.

Служба безпеки наказала співробітникам не виходити з комплексу.

Телеканал WKRN з посиланням на надзвичайні служби передає, що кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини.