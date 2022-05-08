Пентагон закрили через стрілянину

Сьогодні, на зупинці громадського транспорту, неподалік штаб-квартири Міноборони США в Арлінгтоні, було зафіксовано кілька пострілів. Як мінімум одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє Politico у вівторок, 3 серпня.
"Пентагон в цей момент закритий у зв'язку з інцидентом. Ми просимо громадськість уникати даного району. Інформація буде", - заявив підрозділ, що займається охороною будівлі.
Служба безпеки наказала співробітникам не виходити з комплексу.
Телеканал WKRN з посиланням на надзвичайні служби передає, що кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини.
"Пентагон в цей момент закритий у зв'язку з інцидентом. Ми просимо громадськість уникати даного району. Інформація буде", - заявив підрозділ, що займається охороною будівлі.
Служба безпеки наказала співробітникам не виходити з комплексу.
Телеканал WKRN з посиланням на надзвичайні служби передає, що кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини.
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