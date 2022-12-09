Пентагон уклав два великі контракти на боєприпаси для ЗСУ

08:25 09 грудня Київ, Україна

Міноборони США зробило два великі замовлення, які збільшують виробництво артилерійських снарядів 155 мм для Збройних сил України. Про це у четвер, 8 грудня, повідомляє Reuters.

За даними агентства, перший контракт був засекречений і укладений з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а другий - на 391 мільйон доларів був підписаний з IMT Defense Corp.

Наголошується, що домовленість про створення нової лінії з виробництва компонентів снарядів, а також на виготовлення їхніх корпусів було укладено наприкінці листопада.

Агентство пише, що протягом останніх місяців США намагалися збільшити потужності з виробництва боєприпасів. Армія прискорила процес придбання зброї, що позитивно вплинуло на виконання контрактів.

Крім того, у вересневу резолюцію про внесення правок до оборонних бюджетів США було включено понад пів мільярда доларів для інвестицій у заводи з виробництва боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що Україна попросила США надати касетні боєприпаси. В адміністрації Байдена розглядали цей запит упродовж кількох місяців і не відхилили його категорично.

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