Пентагон розробляє заходи щодо викорінення расистом символіки

10:15 15 липень Київ, Україна

У США формується принципово нове ставлення до символіки, пов'язаної з розсіває пригноблених. Для викорінення в суспільстві расистом символіки Пентагон розробляє цілий план заходів, який представить вже до кінця тижня.

Міністерство оборони США планує в самий найближчий час представити нововведення, спрямовані на викорінення символіки, пов'язаної з расовими або соціальною нерівністю. Про це повідомили у вівторок місцеві ЗМІ з посиланням на військові джерела.

За їхніми даними, нова політика Пентагону щодо спірних символів, як очікується, буде представлена "протягом тижня". При цьому CNN підкреслює, що до сих пір точно не відомо, яким чином нововведення будуть стосуватися правила демонстрації бойового прапора, під яким солдати Конфедерації в роки Громадянської війни в США (1861-1865) боролися за збереження рабства.

Джерела СNN вказують, що міністр оборони США Марк Еспер розглядає два основні варіанти. Так, глава Пентагону може уявити зміна, яка передбачає лише заборона на демонстрацію символіки конфедератів. Однак не виключено, що нова політика американського оборонного відомства торкнеться більш широкий спектр питань.

На початку липня CNN повідомляла про те, що в Пентагоні ведеться активне обговорення можливих змін щодо расистської і пов'язаної з іншого роду утисками символікою. При цьому, за даними телекомпанії, невідомо, чи знадобиться схвалення президента США Дональда Трампа для їх вступу в силу.

Раніше голова Комітету начальників штабів (КНШ) Збройних сил (ЗС) США генерал Марк Міллі критично відгукнувся про наявність пов'язаної з конфедератами символіки в американських ЗС. "Це [Конфедерація, Громадянська війна] було актом повстання. Це був акт зради проти союзу, прапора, проти Конституції США, ці офіцери [конфедерати] відвернулися від своєї клятви ", - заявив Міллі на слуханнях в комітеті у справах ВС палати представників конгресу США.

У свою чергу, Трамп назвав це "питанням свободи слова". "Я знаю людей, які люблять прапор конфедератів, і вони не думають при цьому про рабство", - зазначив американський лідер. "Я просто вважаю, що це свобода слова: будь то прапор конфедератів, або Black Lives Matter (рух" Життя темношкірих мають значення "- прим. ТАСС), або що завгодно ще, про що люди хочуть говорити ", - додав він.

Спори про символіку

Суперечки про доцільність збереження символіки конфедератів розгорілися в США з новою силою після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота). Поліцейські використовували при його затриманні 25 травня задушливий прийом. Незабаром після цього афроамериканець помер в лікарні.

Через добу все четверо брали участь в затриманні правоохоронців були звільнені, в наступні дні їм були пред'явлені звинувачення. Після смерті Флойда в ряді штатів почалися акції протесту проти утиску прав темношкірих, мали місце зіткнення з поліцією, численні випадки мародерства і вандалізму.