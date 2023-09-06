Пентагон розсекретив та схвалив для публікації інформацію про НЛО

07:14 04 вересня Київ, Україна

Оскільки над територією США найчастіше спостерігаються незрозумілі явища та об'єкти, Конгрес провів слухання з цього питання, а Міністерство оборони США створило спеціальний відкритий сайт, на якому публікуватиметься вся розсекречена інформація про непізнані літаючі об'єкти та аномальні явища. Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Як пояснюється на сайті, НЛО – це повітряні, надземні чи підводні об'єкти, які не піддаються ідентифікації та поведінка яких не може бути належним чином пояснена.

"Цей вебсайт надаватиме інформацію, у тому числі фото та відео, про розкриті випадки НЛО, коли вони будуть розсекречені та схвалені для публічного оприлюднення", - йдеться у заяві Міністерства оборони.

Нинішні та колишні держслужбовці та військові США зможуть ділитися інформацією про НЛО.

Зазначається, що виявлення, відстеження та аналіз таких об'єктів відповідатиме науковим та розвідувальним стандартам.

Завдання офісу полягає в "мінімізації технічних та розвідувальних несподіванок та пом'якшенні наслідків неідентифікованих аномальних явищ поблизу об'єктів національної безпеки".

Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що Пентагон створює офіс для відстеження НЛО. А у Конгресі США вперше обговорили НЛО.