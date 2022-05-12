Пентагон допоможе Україні

Західні союзники допоможуть Україні у новій фазі війни проти росії, і підтримуватимуть її обороноздатність у майбутньому.
Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив на початку зустрічі з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом, повідомляє пресслужба американського відомства.
Остін особисто подякував колезі за участь у зустрічі 40 міністрів оборони на базі в Рамштайні, де було створено контактну групу для підтримки України. Глава Пентагону з нетерпінням чекає на нову зустріч у цьому форматі.
Він зазначив, що США та Британія твердо солідарні зі Збройними силами України та її народом, а світ – у захваті від мужності українців.
"Я пишаюся тим, що працюю з вами, щоб допомогти Україні захистити свою демократію та суверенітет. Тепер російське вторгнення вступило в іншу, не менш небезпечну фазу, але ми продовжимо працювати разом із єдністю та рішучістю дати Україні те, що їй потрібно для захисту зараз і в майбутньому", - сказав Остін.
"Це лідерство лежить в основі НАТО, і останні кілька років люди критикували НАТО. Але я думаю, що реакція на це російське вторгнення показала, що насправді мозок НАТО далеко не мертвий, НАТО живий, здоровий і згуртований", - сказав Уоллес.
За результатами зустрічі Уоллеса та Остіна у Пентагоні зазначили, що міністри обговорили трансатлантичну співпрацю та регіональну безпеку у світлі повномасштабного жорстокого нападу рф на Україну. Вони також обговорили поточні зусилля щодо підтримки України, зокрема, шляхом надання допомоги у сфері безпеки.
Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив на початку зустрічі з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом, повідомляє пресслужба американського відомства.
Остін особисто подякував колезі за участь у зустрічі 40 міністрів оборони на базі в Рамштайні, де було створено контактну групу для підтримки України. Глава Пентагону з нетерпінням чекає на нову зустріч у цьому форматі.
Він зазначив, що США та Британія твердо солідарні зі Збройними силами України та її народом, а світ – у захваті від мужності українців.
"Я пишаюся тим, що працюю з вами, щоб допомогти Україні захистити свою демократію та суверенітет. Тепер російське вторгнення вступило в іншу, не менш небезпечну фазу, але ми продовжимо працювати разом із єдністю та рішучістю дати Україні те, що їй потрібно для захисту зараз і в майбутньому", - сказав Остін.
"Це лідерство лежить в основі НАТО, і останні кілька років люди критикували НАТО. Але я думаю, що реакція на це російське вторгнення показала, що насправді мозок НАТО далеко не мертвий, НАТО живий, здоровий і згуртований", - сказав Уоллес.
За результатами зустрічі Уоллеса та Остіна у Пентагоні зазначили, що міністри обговорили трансатлантичну співпрацю та регіональну безпеку у світлі повномасштабного жорстокого нападу рф на Україну. Вони також обговорили поточні зусилля щодо підтримки України, зокрема, шляхом надання допомоги у сфері безпеки.
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