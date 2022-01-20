Пентагон опублікував перше відео авіаудару по Кабулу

14:21 20 січень Київ, Україна





The New York Times отримала кадри в рамках судового позову проти Центрального командування США відповідно до Закону про свободу інформації, яке потім розмістило зображення на своєму вебсайті. Це перший публічний відеозапис удару від 29 серпня, який Пентагон спочатку захищав, але згодом назвав трагічною помилкою.



Відео містить близько 25 хвилин відеоматеріалів, які, за повідомленням Times, були двома безпілотниками MQ-9 Reaper, що показують місце удару до, під час і після того, як ракета потрапила в цивільний автомобіль у дворі житлової вулиці. На нечітких зображеннях видно, як люди рухаються у зоні атаки чи поруч із нею.



Військові заявили, що завдали удару по екстремісту з угрупування «Ісламська держава», який мав намір підірвати бомбу біля кабульського аеропорту, де на той час все ще тривала поспішна евакуація. Пентагон розсекретив та опублікував відеозапис удару американського безпілотника по Кабулу , внаслідок якого загинули 10 мирних жителів. Авіаудар стався під час останнього виведення американських військ з Афганістану.The New York Times отримала кадри в рамках судового позову проти Центрального командування США відповідно до Закону про свободу інформації, яке потім розмістило зображення на своєму вебсайті. Це перший публічний відеозапис удару від 29 серпня, який Пентагон спочатку захищав, але згодом назвав трагічною помилкою.Відео містить близько 25 хвилин відеоматеріалів, які, за повідомленням Times, були двома безпілотниками MQ-9 Reaper, що показують місце удару до, під час і після того, як ракета потрапила в цивільний автомобіль у дворі житлової вулиці. На нечітких зображеннях видно, як люди рухаються у зоні атаки чи поруч із нею.Військові заявили, що завдали удару по екстремісту з угрупування «Ісламська держава», який мав намір підірвати бомбу біля кабульського аеропорту, де на той час все ще тривала поспішна евакуація.

Трьома днями раніше в результаті теракту в аеропорту загинули 13 американських військовослужбовців і понад 160 афганців. Коли пізніше Центральне командування визнало свою помилку в ударі безпілотником 29 серпня, воно заявило, що людина за кермом автомобіля не має жодного відношення до угруповання ІД.



Цією людиною був Земарі Ахмаді, який працював у американській благодійній організації Nutrition and Education International.