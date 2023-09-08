Пентагон спростував заяви росії про небезпеку снарядів зі збідненим ураном
09:52 08 вересня Київ, Україна
Немає жодних доказів того, що снаряди зі збідненим ураном, які вперше передадуть Україні США
, викликають рак, як це заявляють у росії.
Про це на брифінгу у Пентагоні розповіла заступниця прессекретаря Міноборони США Сабріна Сінгх.
"З точки зору впливу снарядів із збідненим ураном на здоров'я, я б не погодилася із затвердженням російських офіційних осіб. Центр контролю та профілактики захворювань США заявив, що немає доказів того, що снаряди із збідненим ураном викликають рак. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не було зафіксовано збільшення випадків лейкемії чи інших видів раку після будь-якого впливу урану чи збідненого урану. І навіть МАГАТЕ недвозначно заявило, що не існує доведеного зв'язку між впливом збідненого урану та збільшенням випадків раку чи значним впливом на здоров'я чи довкілля", - сказала Сінгх.
Вона пояснила, що йдеться про протитанкові снаряди. Вони призначені для того, щоб пробивати танкову броню і дуже ефективно використовуватимуться на полі бою.
"Це стандартні постріли. Саме їх будуть використовувати танки "Абрамс", і багато військових по всьому світу використовують збіднений уран у своїх танках. Тому ми вважаємо, що це будуть ефективні боєприпаси для протидії російським танкам і вони допоможуть українцям захищати поле бою, захищати свою територію", — пояснила Сінгх.
На запитання журналістів, коли в Україну прибудуть ці снаряди, представниця Пентагону підтвердила, що мета США полягає у тому, щоб доставити снаряди саме тоді, коли прибудуть американські танки. Щодо танків — у Пентагоні публічно заявили, що очікується, що танки прибудуть до України десь восени, нагадала Сінгх. Вона додала, що не може запропонувати більше конкретики.
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