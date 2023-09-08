Пентагон спростував заяви росії про небезпеку снарядів зі збідненим ураном

"З точки зору впливу снарядів із збідненим ураном на здоров'я, я б не погодилася із затвердженням російських офіційних осіб. Центр контролю та профілактики захворювань США заявив, що немає доказів того, що снаряди із збідненим ураном викликають рак. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не було зафіксовано збільшення випадків лейкемії чи інших видів раку після будь-якого впливу урану чи збідненого урану. І навіть МАГАТЕ недвозначно заявило, що не існує доведеного зв'язку між впливом збідненого урану та збільшенням випадків раку чи значним впливом на здоров'я чи довкілля", - сказала Сінгх.