Пентагон оголосив про чотири цілі на Близькому Сході

14:34 07 листопада Київ, Україна

Прессекретар Пентагону Патрік Райдер заявив, що Міністерство оборони США має чотири напрямки для зусиль на Близькому Сході.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони США.



Зокрема, серед цілей:

захист американських військ та громадян у регіоні,

потік критично важливої допомоги у сфері безпеки Ізраїлю для захисту від подальших терористичних атак ХАМАС,

координація із ізраїльтянами для допомоги та забезпечення звільнення заручників, зокрема американських громадян,

зміцнення позиції у регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб'єкти від ескалації кризи за межі Гази.

Також у Пентагоні розповіли, що посилення американських сил у регіоні охоплює розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower, які розташовані в районі Центрального командування США разом з атомним підводним човном класу Ohio.