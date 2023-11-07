Пентагон оголосив про чотири цілі на Близькому Сході

Прессекретар Пентагону Патрік Райдер заявив, що Міністерство оборони США має чотири напрямки для зусиль на Близькому Сході.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони США.
Зокрема, серед цілей:
- захист американських військ та громадян у регіоні,
- потік критично важливої допомоги у сфері безпеки Ізраїлю для захисту від подальших терористичних атак ХАМАС,
- координація із ізраїльтянами для допомоги та забезпечення звільнення заручників, зокрема американських громадян,
- зміцнення позиції у регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб'єкти від ескалації кризи за межі Гази.
Також у Пентагоні розповіли, що посилення американських сил у регіоні охоплює розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower, які розташовані в районі Центрального командування США разом з атомним підводним човном класу Ohio.
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