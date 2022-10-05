Пентагон не має інформації про перевезення російської ядерної зброї

Пентагон не має даних, що підтверджують, що росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею.
Про це заявила високопосадовець Пентагону Лора Купер, повідомляє Reuters.
Заступниця помічника міністра оборони з питань України та росії зазначила, що американські військові не бачать жодних ознак, щоб змінювати розміщення власних ядерних сил.
Нагадаємо, ЗМІ писали, що президент росії володимир путін відправив поїзд з ядерним арсеналом до кордонів України.
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