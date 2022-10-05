Пентагон не має інформації про перевезення російської ядерної зброї

09:48 05 жовтня Київ, Україна

Пентагон не має даних, що підтверджують, що росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею.


Про це заявила високопосадовець Пентагону Лора Купер, повідомляє Reuters.

Заступниця помічника міністра оборони з питань України та росії зазначила, що американські військові не бачать жодних ознак, щоб змінювати розміщення власних ядерних сил.
 
"У мене немає нічого іншого, окрім даних з відкритих джерел", - заявила Лора Купер.
 
Нагадаємо, ЗМІ писали, що президент росії володимир путін відправив поїзд з ядерним арсеналом до кордонів України.