Пентагон не має інформації про перевезення російської ядерної зброї

09:48 05 жовтня Київ, Україна

Пентагон не має даних, що підтверджують, що росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею.



Про це заявила високопосадовець Пентагону Лора Купер, повідомляє Reuters.



Заступниця помічника міністра оборони з питань України та росії зазначила, що американські військові не бачать жодних ознак, щоб змінювати розміщення власних ядерних сил.