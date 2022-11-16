Пентагон анонсував засідання Рамштайн-7

10:26 16 листопада Київ, Україна

16 листопада відбудеться сьоме засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.



Про це повідомив представник Пентагону, генерал Патрік Райдер.

"Міністр оборони Остін та голова Об'єднаного Комітету начальників штабів Міллі очолять сьому зустріч Контактної групи з оборони України", - зазначив представник Міноборони США.

Повідомляється, що зустріч проводитиметься в онлайн-форматі.



За словами Райдера, обговорюватимуться поточні зусилля щодо забезпечення України засобами, яких вона потребує захисту від подальшої агресії росії.