Пентагон анонсував засідання Рамштайн-7

16 листопада відбудеться сьоме засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
Про це повідомив представник Пентагону, генерал Патрік Райдер.
Про це повідомив представник Пентагону, генерал Патрік Райдер.
Повідомляється, що зустріч проводитиметься в онлайн-форматі.
За словами Райдера, обговорюватимуться поточні зусилля щодо забезпечення України засобами, яких вона потребує захисту від подальшої агресії росії.
За словами Райдера, обговорюватимуться поточні зусилля щодо забезпечення України засобами, яких вона потребує захисту від подальшої агресії росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі