Пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео із палати Саакашвілі

16:20 15 грудня Київ, Україна

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження, встановлених у палаті Михайла Саакашвілі у клініці "Вівамеді". Причиною такого вчинку у відомстві назвали високий суспільний інтерес, повідомляє "Грузія Онлайн".



У відео змонтовано кадри з клініки "Вівамеді" з різними датами: 9 серпня, 4 жовтня, 12 грудня, а на частині сцен дата затерта. На якихось кадрах Саакашвілі їсть, ходить палатою і навіть лається з медперсоналом.



У пенітенціарній службі Саакашвілі звинуватити у "симуляції".

Як видно, 12 грудня Саакашвілі вже пересувається за допомогою ходунків і виглядає виснаженим.



При цьому пенітенціарна служба стверджує, що у відеоматеріалі "виразно видно імітаційні дії Михайла Саакашвілі, метою яких є перешкоджання здійсненню правосуддя, введення в оману суспільства та міжнародних партнерів".

Також держорган звинувачує експрезидента у жорстокому поводженні з персоналом та агресивній поведінці.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що пенітенціарна служба оприлюднила відеокадри експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі з метою "правильно поінформувати суспільство".

Організація "Центр верховенства закону" розкритикувала пенітенціарну службу за поширення кадрів з Михайлом Саакашвілі.



Відповідно до заяви, поширення такого запису "не служить законним суспільним інтересам", "порушує право ув'язненого на недоторканність приватного життя" та створює "небезпеку подальшого погіршення" його здоров'я.



14 грудня відбулося судове засідання у справі Саакашвілі. Адвокати експрезидента Грузії вимагали його присутності на судовому процесі в режимі онлайн, проте йому не надали такої можливості. Причиною було названо відсутність необхідних технічних засобів.



Після цього Саакашвілі заявив, що йому відмовили в елементарному праві, бути присутнім на власному судовому процесі і тому через порушення всіх грузинських та міжнародних норм вимушене оголосити голодування.

"Я усвідомлюю всі ризики, враховуючи мій нинішній стан здоров'я, але голодуватиму доти, доки не отримаю твердих гарантій того, що включуся у свій процес хоча б по відеозв'язку", - написав Саакашвілі в листі, який журналістам зачитав його адвокат Шалва Хачапурід.

Вже за кілька годин Саакашвілі повідомив, що на прохання євродепутатів припиняє голодування.

"Отримав послання від європарламентаріїв, які категорично просять мене припинити голодування, щоб не давати приводу відповідним службам для твердження, що я сам завдаю собі шкоди. При цьому депутати ЄП обіцяють мобілізувати всі дипломатичні зусилля, щоб захистити мої мінімальні права", - написав Саакашвілі.

Він також зазначив, що погано почувається не тому, що навмисно не їв, а тому, що отруєний.



Саакашвілі також повідомив через адвоката, що відсьогодні більше не вживатиме продуктів, які пройшли через руки пенітенціарної системи. Він отримуватиме лише ту їжу, яку принесуть члени сім'ї чи адвокат.