Пелосі йде з посади голови Палати представників Конгресу США

13:53 18 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters.



Союзники Пелосі швидко згуртувалися навколо представника Хакіма Джефріса, як її ймовірного наступника на посаді головного демократа Палати представників, республіканці готувалися призначити спікера від своєї партії, який, як очікується, перешкоджатиме законодавчому порядку денному президента Джо Байдена. Наступник Пелосі повинен буде об'єднати демократів Палати представників, які "розриваються" між центристами і дедалі активнішим лівим флангом, пише видання.



Пелосі зробила заяву про відставку під час виступу в Палаті представників, викликавши оплески демократів, хоча багато республіканців вирішили не приходити на захід. Пелосі сказала, що не піде у відставку з Палати представників, а продовжить представляти Сан-Франциско, як вона це робила протягом 35 років. Перша жінка-спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що відмовиться від своєї посади наступного дня після того, як республіканці забезпечили контроль над палатою представників.Про це повідомляє Reuters.Союзники Пелосі швидко згуртувалися навколо представника Хакіма Джефріса, як її ймовірного наступника на посаді головного демократа Палати представників, республіканці готувалися призначити спікера від своєї партії, який, як очікується, перешкоджатиме законодавчому порядку денному президента Джо Байдена. Наступник Пелосі повинен буде об'єднати демократів Палати представників, які "розриваються" між центристами і дедалі активнішим лівим флангом, пише видання.Пелосі зробила заяву про відставку під час виступу в Палаті представників, викликавши оплески демократів, хоча багато республіканців вирішили не приходити на захід. Пелосі сказала, що не піде у відставку з Палати представників, а продовжить представляти Сан-Франциско, як вона це робила протягом 35 років.

"Настав час для нового покоління очолити Демократичну фракцію, яку я так глибоко поважаю. І я вдячна, що так багато людей готові та хочуть взяти на себе цю величезну відповідальність", - сказала Пелосі.

Пелосі грала центральну роль у проведенні законодавчого порядку денного двох президентів-демократів через Конгрес, навіть незважаючи на те, що його "очорняли" багато консерваторів. Вона допомогла ухвалити підписаний президентом Бараком Обамою закон про охорону здоров'я 2010 року, а також розширити витрати на інфраструктуру та клімат та правила обігу зброї під час правління Байдена. Вона також головувала, коли Палата представників оголошувала імпічмент президенту-республіканцю Дональду Трампу у 2019 та 2021 роках.



Байден у своїй заяві назвав Пелосі "найпослідовнішим спікером Палати представників у нашій історії".



Демократи Палати представників мають проголосувати за своїх лідерів 30 листопада.