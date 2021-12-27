Пекін заблокував експорт товарів із Литви

20:21 27 грудень Київ, Україна

У Литві заявили, що блокування є відповіддю на дозвіл Тайваню відкрити своє представництво у Литві.





У ЄС висловили стурбованість ситуацією та заявили, що обговорили це питання з керівництвом Світової організації торгівлі. Китай також блокує постачання з країн ЄС, якщо у товарах є компоненти литовського виробництва, заявив Валдіс Домбровскіс, Єврокомісар з торгівлі, в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, опублікованому у п'ятницю, пише Euronews.

"Нам відомо про багато випадків, коли імпорт із Литви та ЄС блокують у китайських портах і ця кількість щодня зростає, - заявив він. - Очевидно, що китайська митниця відмовляється оформляти товари з інших країн ЄС, якщо там є частини литовського виробництва".

Міністерство закордонних справ Китаю відкинуло звинувачення у блокуванні імпорту товарів з Литви та назвало заяву Домбровського "безвідповідальною", повідомляють ЗМІ.



Держсекретар США Ентоні Блікен у вівторок поспілкувався з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Сімонайте і висловив стурбованість через повідомлення, що Китай не оформляє постачання з Литви та постачання з литовськими компонентами та видає відмови на заявки про литовський імпорт.



Раніше у відносинах між двома країнами зросла напруга у дипломатичній сфері. Китай засудив рішення Литви дозволити відкрити представництво Тайваню та оголосив про зниження статусу литовських дипломатів у країні. У грудні литовські дипломати залишили Китай через побоювання Вільнюса за їхню безпеку.