Педро Санчес оголосив про розпуск парламенту в Іспанії після невдачі на виборах

14:56 29 травня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес ухвалив рішення про розпуск парламенту через невдачу його партії, Соціалістичної робочої партії (PSOE), на виборах.

Цю інформацію повідомляє агентство Reuters у понеділок, 29 травня.
 
"Я обдумав результати вчорашніх виборів і ухвалив це рішення. Хоча ці вибори мали місцевий та регіональний характер, значимість голосування перевищує ці межі. Як прем'єр-міністр і генеральний секретар PSOE я особисто приймаю результати",- заявив Санчес.
 
Після розпуску парламенту було призначено дострокові парламентські вибори, які відбудуться 23 липня.

Напередодні цього вирішального кроку Соціалістична робітнича партія Санчеса зазнала поразки на місцевих виборах в Іспанії.

Консервативна Народна партія (PP) здобула перемогу у кількох важливих муніципалітетах та регіонах країни.