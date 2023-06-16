Педро Санчес оголосив про розпуск парламенту в Іспанії після невдачі на виборах

14:56 29 травня Київ, Україна





Цю інформацію повідомляє агентство Reuters у понеділок, 29 травня. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес ухвалив рішення про розпуск парламенту через невдачу його партії, Соціалістичної робочої партії (PSOE), на виборах.Цю інформацію повідомляє агентство Reuters у понеділок, 29 травня.

"Я обдумав результати вчорашніх виборів і ухвалив це рішення. Хоча ці вибори мали місцевий та регіональний характер, значимість голосування перевищує ці межі. Як прем'єр-міністр і генеральний секретар PSOE я особисто приймаю результати",- заявив Санчес.

Після розпуску парламенту було призначено дострокові парламентські вибори, які відбудуться 23 липня.



Напередодні цього вирішального кроку Соціалістична робітнича партія Санчеса зазнала поразки на місцевих виборах в Іспанії.



Консервативна Народна партія (PP) здобула перемогу у кількох важливих муніципалітетах та регіонах країни.