Педро Санчес оголосив про розпуск парламенту в Іспанії після невдачі на виборах

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес ухвалив рішення про розпуск парламенту через невдачу його партії, Соціалістичної робочої партії (PSOE), на виборах.
Цю інформацію повідомляє агентство Reuters у понеділок, 29 травня.
Цю інформацію повідомляє агентство Reuters у понеділок, 29 травня.
Після розпуску парламенту було призначено дострокові парламентські вибори, які відбудуться 23 липня.
Напередодні цього вирішального кроку Соціалістична робітнича партія Санчеса зазнала поразки на місцевих виборах в Іспанії.
Консервативна Народна партія (PP) здобула перемогу у кількох важливих муніципалітетах та регіонах країни.
Напередодні цього вирішального кроку Соціалістична робітнича партія Санчеса зазнала поразки на місцевих виборах в Іспанії.
Консервативна Народна партія (PP) здобула перемогу у кількох важливих муніципалітетах та регіонах країни.
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