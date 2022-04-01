"Павлики Морозови": у Пензі школярі написали донос на вчительку, яка розповіла про війну в Україні

У Пензі школярі написали донос на вчительку, яка у розмові з ними висловила думку про війну в Україні, що відрізняється від офіційної.
Запис цієї бесіди опублікувала Baza.
Запис цієї бесіди опублікувала Baza.
За даними журналістів, розмова відбулася між вчителькою Іриною Ген із училища олімпійського резерву та двома її ученицями. Ось фрагменти розмови:
— росію ж не допустили на змагання Європи, її скасували.
— Вважаю, що це правильно.
— Чому?
— Поки росія не почне поводитися цивілізованим чином, це триватиме вічно.
<…>
— Звичайно, це неправильно, ви тут ні до чого. Я згодна. Але ми є країна-вигнанець, ми Північна Корея. Країна-вигнанець! Нас нікуди тепер не приймають, бо ось... Світова спільнота здивована, як у цивілізованому світі ось так можна поводитися. Ну а куди подітися? Ось такі ось ... А коли ти хотіла в Чехію поїхати?
— У червні вона мала бути.
— Вже прям 100 відсотків?
— Так, у червні мала бути.
— Ні, до червня нічого не зміниться, моя гарна. Ну, до ЛНР поїдеш, там карате. У ДНР поїдеш.
На вчителя порушили справу за частиною 2 статті 207.3 КК РФ про фейки про збройні сили рф. Ця стаття, що з'явилася в Кримінальному кодексі рф після вторгнення росії в Україну, передбачає покарання у вигляді штрафу до п'яти мільйонів рублів або позбавлення волі на строк до 10 років.
Вчительці, щодо якої порушено справу, 55 років, з яких понад 20 вона працює у школі.
— росію ж не допустили на змагання Європи, її скасували.
— Вважаю, що це правильно.
— Чому?
— Поки росія не почне поводитися цивілізованим чином, це триватиме вічно.
<…>
— Звичайно, це неправильно, ви тут ні до чого. Я згодна. Але ми є країна-вигнанець, ми Північна Корея. Країна-вигнанець! Нас нікуди тепер не приймають, бо ось... Світова спільнота здивована, як у цивілізованому світі ось так можна поводитися. Ну а куди подітися? Ось такі ось ... А коли ти хотіла в Чехію поїхати?
— У червні вона мала бути.
— Вже прям 100 відсотків?
— Так, у червні мала бути.
— Ні, до червня нічого не зміниться, моя гарна. Ну, до ЛНР поїдеш, там карате. У ДНР поїдеш.
На вчителя порушили справу за частиною 2 статті 207.3 КК РФ про фейки про збройні сили рф. Ця стаття, що з'явилася в Кримінальному кодексі рф після вторгнення росії в Україну, передбачає покарання у вигляді штрафу до п'яти мільйонів рублів або позбавлення волі на строк до 10 років.
Вчительці, щодо якої порушено справу, 55 років, з яких понад 20 вона працює у школі.
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