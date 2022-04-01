"Павлики Морозови": у Пензі школярі написали донос на вчительку, яка розповіла про війну в Україні

09:45 01 квітня Київ, Україна





Запис цієї бесіди У Пензі школярі написали донос на вчительку, яка у розмові з ними висловила думку про війну в Україні, що відрізняється від офіційної.Запис цієї бесіди опублікувала Baza.

За даними журналістів, розмова відбулася між вчителькою Іриною Ген із училища олімпійського резерву та двома її ученицями. Ось фрагменти розмови:



— росію ж не допустили на змагання Європи, її скасували.



— Вважаю, що це правильно.



— Чому?



— Поки росія не почне поводитися цивілізованим чином, це триватиме вічно.



<…>



— Звичайно, це неправильно, ви тут ні до чого. Я згодна. Але ми є країна-вигнанець, ми Північна Корея. Країна-вигнанець! Нас нікуди тепер не приймають, бо ось... Світова спільнота здивована, як у цивілізованому світі ось так можна поводитися. Ну а куди подітися? Ось такі ось ... А коли ти хотіла в Чехію поїхати?



— У червні вона мала бути.



— Вже прям 100 відсотків?



— Так, у червні мала бути.



— Ні, до червня нічого не зміниться, моя гарна. Ну, до ЛНР поїдеш, там карате. У ДНР поїдеш.



На вчителя порушили справу за частиною 2 статті 207.3 КК РФ про фейки про збройні сили рф. Ця стаття, що з'явилася в Кримінальному кодексі рф після вторгнення росії в Україну, передбачає покарання у вигляді штрафу до п'яти мільйонів рублів або позбавлення волі на строк до 10 років.



Вчительці, щодо якої порушено справу, 55 років, з яких понад 20 вона працює у школі.