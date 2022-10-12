Паспорти, видані на окупованих територіях України та Грузії, більше не визнаються ЄС

17:52 12 жовтня Київ, Україна

Європейська рада закликала не визнавати видані паспорти рф на окупованих територіях України та Грузії.



Про це йдеться у заяві Євроради.

"Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію росії проти України та практику росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів", - сказано в повідомленні.

Крім того, ЄС також не визнаватиме документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.

"Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих росією регіонах України або на територіях Грузії, що відкололися, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони", - заявили в Єврораді.

Далі Європейська рада розпочне переговори з Європарламентом для ухвалення остаточного рішення.