Паспорти, видані на окупованих територіях України та Грузії, більше не визнаються ЄС
17:52 12 жовтня Київ, Україна
Європейська рада закликала не визнавати видані паспорти рф на окупованих територіях України та Грузії.
Про це йдеться у заяві Євроради.
"Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію росії проти України та практику росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів", - сказано в повідомленні.
Крім того, ЄС також не визнаватиме документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.
"Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих росією регіонах України або на територіях Грузії, що відкололися, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони", - заявили в Єврораді.
Далі Європейська рада розпочне переговори з Європарламентом для ухвалення остаточного рішення.
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