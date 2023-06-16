Пашинян знову заявив про готовність визнати територіальну цілісність Азербайджану

15:33 22 травня Київ, Україна

Вірменія готова офіційно визнати територіальну цілісність 86,6 тисячі квадратних кілометрів території Азербайджану , яка охоплює важливий регіон Нагірний Карабах.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян , повідомляє "Armenpress"

"Якщо ми з Азербайджаном правильно розуміємо один одного в цьому питанні, то Вірменія визнає 86,6 тис. кв. км територіальної цілісності Азербайджану за умови, що Азербайджан визнає 29 800 кв. км", - сказав Нікол Пашинян.

Він підкреслив, що питання прав і безпеки вірмен, які живуть у Нагірному Карабаху, має обговорюватися у форматі діалогу Степанакерт-Баку. Прем'єр-міністр наголосив, що для Вірменії важливим є створення міжнародних гарантій цих переговорів.