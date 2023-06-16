Пашинян знову заявив про готовність визнати територіальну цілісність Азербайджану

Вірменія готова офіційно визнати територіальну цілісність 86,6 тисячі квадратних кілометрів території Азербайджану, яка охоплює важливий регіон Нагірний Карабах.
Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє "Armenpress"
Він підкреслив, що питання прав і безпеки вірмен, які живуть у Нагірному Карабаху, має обговорюватися у форматі діалогу Степанакерт-Баку. Прем'єр-міністр наголосив, що для Вірменії важливим є створення міжнародних гарантій цих переговорів.
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