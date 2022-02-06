Пашинян: РФ зобов'язана втрутитися в кризову ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні

13:31 17 травень Київ, Україна

Нікол Пашинян впевнений, що відповідно до договору про колективну безпеку (ОДКБ), Росія зобов'язана втрутитися в новий азербайджано-вірменський конфлікт в Карабаху.
 
Про це він сказав у понеділок, 17 травня, на засіданні Ради безпеки країни.

За словами Пашиняна, ситуація, що склалася на вірмено-азербайджанському кордоні, прописана в статуті ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) в частині реагування на кризові ситуації.

Він підкреслив, що якщо конфлікт не вдасться вирішити політичним шляхом, то «повинні бути застосовані військово-політичні механізми».
«Всі ці механізми, паралельно, вірмено-російські союзницькі механізми повинні бути задіяні. Вони передбачені для таких випадків... Ми, користуючись своїм законним правом, зробили старт цих функцій», - заявив Пашинян.