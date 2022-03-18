Пашинян розглядає можливість використання російських військ у вирішенні карабаського конфлікту

13:23 23 жовтня Київ, Україна

Нікол Пашинян вважає, що війська РФ здатні взяти на себе роль "миротворців" і можуть бути допущені в зону конфлікту в Нагірному Карабаху.



Про це прем'єр-міністр Вірменії заявив в інтерв'ю агентству Інтерфакс.





«Для нас прийнятне введення миротворців. Я можу сказати, що уявлення Азербайджану щодо складу миротворців не співпадуть з уявленнями Вірменії з цього питання. Якщо вже говорити про компроміси, тут компромісною версією може стати присутність російських миротворців. У РФ хороші відносини і з Азербайджаном, і з Вірменією», - заявив прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Пашинян закликав населення Вірменії взятися за зброю, щоб добитися прийнятного для себе закінчення карабаського конфлікту.



Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан повідомив про початок військової операції проти Збройних сил Вірменії в Нагірному Карабаху.



Після цього Анкара заявила про повну підтримку Баку в його прагненні повернути контроль над спірною територією.



Своєю чергою Росія, Франція і США прийняли спільну заяву, закликавши припинити бойові дії в Карабаху.



Після переговорів в Москві 10 жовтня Єреван і Баку домовилися про припинення вогню, але в той же день почали звинувачувати один одного в недотриманні домовленостей.



Відтоді Азербайджану вдалося зайняти цілу низку населених пунктів.