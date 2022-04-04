Пашинян підписав заяву про припинення бойових дій в Карабаху. Текст заяви

05:58 10 листопада Київ, Україна

"Це не перемога, але й не поразка", - прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян перепрошує у народу, висловлює подяку вірменським воїнам і розповідає про причини підписання з президентами Росії і Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Карабаху.



"Я прийняв важке, надзвичайно важке рішення для себе і для всіх нас. Я підписав заяву з президентами Росії і Азербайджану про припинення карабаської війни о 01:00. Текст вже опублікованої заяви невимовно болючий для мене особисто і для нашого народу", - пише він в своєму Facebook.



Прем'єр зазначив, що прийняв це рішення в результаті глибокого аналізу військової ситуації і оцінки людей, які найкраще її знають. Також виходячи з переконання, що це найкраще можливе рішення ситуації, що склалася. Про все це він обіцяє детально розповісти найближчими днями.



"Це не перемога, але й поразки не буде, поки ви не визнаєте себе переможеним. Ми ніколи не визнаємо себе переможеними, і це повинно стати початком нашої ери національного єднання і відродження", - відзначає він.



За його словами, зараз потрібно проаналізувати роки незалежності, щоб планувати своє майбутнє і не повторювати помилок минулого.



"Я схиляю коліна перед усіма нашими мучениками. Я схиляюся перед усіма нашими солдатами, офіцерами, генералами, добровольцями, які захищали і захищають Батьківщину своїм життям. Вони самовіддано врятували вірмен Арцаха. Ми боролися до кінця. І ми переможемо. Арцах тримається", - пише він.



Наводимо текст заяви без змін і скорочень:



"Ми, Президент Азербайджанської Республіки І.Г.Аліев, Прем'єр-міністр Республіки Вірменія Н.В.Пашинян і Президент Російської Федерації В.В.Путін, заявили про наступне:



1. Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірнокарабаського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані Сторонами, зупиняються на займаних ними позиціях.



2. Агдамський район і території, утримувані Вірменською Стороною в Газахському районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській Стороні до 20 листопада 2020 року.



3. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.



4. Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування цього положення.



5. З метою підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр по контролю за припиненням вогню.



6. Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не буде зачіпати м.Шуша.



За згодою Сторін в найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинському коридору, що забезпечує зв'язок між Степанакертом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.

Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.



7. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.



8. Проводиться обмін військовополоненими і іншими утримуваними особами і тілами загиблих.



9. Розблокуються всі економічні і транспортні зв'язки в регіоні. Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванською Автономною Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.



За згодою Сторін буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв'язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану ".



Прессекретарка міністра оборони Вірменії Шушан Степанян трохи раніше повідомила, що на всіх основних напрямках лінії фронту в Нагірному Карабаху азербайджанські ЗС завдають ракетно-артилерійських ударів, масово використовують безпілотники, обстрілюючи мирні населені пункти, цивільну інфраструктуру і навіть цивільні автомобілі. "Ворог використовує артилерію по всій лінії фронту, готуючись завдати удар в напрямку Мартуні-Червоний Базар", - йдеться в повідомленні. Зазначалося, що підрозділи Армії оборони НКР контролюють оперативно-тактичну обстановку, приймаючи відповідні заходи для контролю подальшого розвитку обстановки.